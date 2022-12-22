Врач рассказал, как правильно падать в гололед Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Травматолог-ортопед Данил Бактышев объяснил в беседе с РИАМО, как при падении в гололед избежать серьезных травм, указав на необходимость страховать себя двумя согнутыми в локтях руками. Как уточнил специалист, угол между предплечьем и землей должен быть меньше 90 градусов.

«Очень часто мы падаем на руки, на ладони. Тогда вся нагрузка при падении идет на выставленную руку. При падении на гололед лучше страховаться двумя руками, чтобы нагрузка направлялась не на предплечье, а именно на ладонь», - заявил травматолог, отметив, что в таком случае будет меньше шансов получить перелом руки.

Бактышев также посоветовал прижимать подбородок к грудной клетке для того, чтобы не повредить затылочную часть, а для того, чтобы избежать травм ног и лодыжек, выбирать обувь с высоким подъемом.

Ранее эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, что, находясь на улице в плохую погоду, необходимо быть в перчатках или в варежках, чтобы при сильном холоде была возможность зацепиться за какой-нибудь поручень. Об этом писал RT.

Как сообщал «Известия», владельцы машин, автомобиль которых пострадал от упавших с крыши сосулек, вправе рассчитывать на компенсацию в рамках закона «О защите прав потребителей».