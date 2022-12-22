Рамзан Кадыров опубликовал фото с Владимиром Путиным после награждения орденом Александра Невского Фото: Telegram-канал Рамзан Кадырова

«Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины большая честь для меня. Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота», - заявил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что «сегодня наша страна переживает сложный период. Происходит непрерывное давление с целью разрушить то, чем мы непомерно гордимся».

Кадыров отметил, что такие попытки «до сих пор не увенчались успехом». Он добавил, что «на защите Отечества стоят его мужественные сыны во главе с нашим президентом, которые не позволят такому случиться».

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что российские войска планомерно отодвигают линию фронта в ходе специальной военной операции на Украине, указав также на благоприятные прогнозы.

Он отметил, что прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО - денацификацию Украины.

Ранее Кадыров публиковал видео обучения бойцов управлению беспилотными летательными аппаратами. Он сообщал, что теперь беспилотники стали незаменимыми для ведения боевых действий.