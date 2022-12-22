Энергосистему Украины восстановят только к лету 2023 года

Энергетику Украины возможно будет восстановить к лет лишь в отсутствии новых повреждений объектов, заявил глава Минэнерго страны Галущенко Фото: REUTERS

Глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявил, что восстановить энергетическую инфраструктуру в Украине будет возможно лишь к лету 2023 года, если прекратятся массированные атаки на объекты энергетики.

"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", - цитирует Галущенко издание Forbes.ua.

Он уточнил, что стабилизаторы мощностью 50 МВт необходимо будет получить от западных партнеров.

Напомним, с начала спецоперации России 24 февраля 2022 года Украина получила 28 млрд долларов международной помощи. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. При этом, по словам Свириденко, дефицит в бюджете Украины составляет более 20% ВВП. На его покрытие потребуется дополнительная помощь от партнеров с Запада в 2023 году.

"За 11 месяцев Украина получила 26,7 миллиарда долларов финансовой помощи. Сейчас сумма выросла до 28 млрд долларов", - сказала министр.

Ранее компания "Укрэнерго" заявила после массированных ракетных ударов России в Украине о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры 16 декабря 2022 года.