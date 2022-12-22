Путин посетил стенд «Движения первых» в «Доме молодежи» Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин посетил стенд Российского движения детей и молодежи «Движение первых», который размещен в «Доме молодежи» в Москве. Главе государства рассказали о результатах первого съезда движения, прошедшего 18-20 декабря в столичном Манеже.

На стенде «Движения первых» организованы волонтерские мероприятия, в частности проходит всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний», к которой присоединился и Путин, выбрав три шара-открытки с новогодними желаниями детей.

Как отметил глава государства, молодежные проекты созданы людьми с активной жизненной позицией и готовностью «всегда приходить на помощь тем, кто в ней действительно нуждается». Нынешняя молодежь решает проблемы своих городов, заботится о природе и развивает спортивные и творческие инициативы, подчеркнул он. Достижения молодых людей доказывают, что многие планы государства в сфере молодежной политики реализуются, добавил президент.

Как писал сайт KP.RU, Путин назвал достойным название «Движение первых» для организации детей и молодежи России.

Напомним, делегаты съезда Российского движения детей и молодежи окончательно определились с новым названием организации. По результатам голосования было выбрано название «Движение первых».