Курс доллара упал ниже 69 рублей Фото: REUTERS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 69 рублей, следует из данных торгов.

По состоянию на 17:24 мск доллар падал на 2,89%, находясь на уровне 68,94 рубля. К 17:35 американская валюта замедлила ослабление на 2,17% и торговалась на уровне 69,45 рубля.

Курс евро в то же время снизился на 2,61% – до 73,63 рубля, курс юаня потерял 1,91%, упав до 9,886 рубля.

Как писал сайт KP.RU, ранее в четверг, 22 декабря, евро превысил 77 рублей, курс доллара вырос до 72,3 рубля.

Напомним, главный аналитик Совкомбанка, российский финансист Михаил Васильев спрогнозировал рост курса доллара в 2023 году. Эксперт отметил, что в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы.