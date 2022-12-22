Путин считает, что молодежь всегда лучше старшего поколения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодое поколение всегда лучше, чем старшее, заявил в беседе с журналистами президент России Владимир Путин.

«Всегда вопрос о том, что молодежь в любой период развития страны, да и во всем мире то же самое происходит, всегда обвиняют в том, что она поверхностна, недостойна чего-то, что раньше все было лучше. Я наоборот считаю, что молодежь всегда лучше», – сказал глава государства.

Как отметил президент, во всех возрастных группах есть разные люди, однако в целом российская молодежь демонстрирует стремление идти вперед и высокий уровень образования и подготовки. По мнению российского лидера, она понимает происходящие в мире процессы и знает, куда надо идти.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин на заседании Государственного совета России по вопросам реализации молодежной политики заявил, что необходимо всемерно помогать молодежи и отметил, что поступки молодых людей доказывают, что планы властей в сфере молодежной политики реализуются.