Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года Фото: REUTERS

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию состоится в начале следующего года. Об этом журналистам заявил сам глава государства.

«У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было послания в календарном году. Оно должно быть. Вопрос в том, что динамика событий очень большая, поэтому сложно было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года», – сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному Собранию уже в 2023 году. По срокам Кремль будет ориентировать и уточнять. Он отметил, что по данному вопросу консультации президента с Конституционным судом не было. Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать причину переноса, сославшись на график президента.