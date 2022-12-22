Путин заявил, что Россия уверенно прошла 2022 год

Президент России Путин заявил, что сложившаяся ситуация не помешает выполнить планы СВО в 2023 году Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прошла уверенно 2022 год ввиду проведения спецоперации в Украине. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с журналистами.

"Идеальных ситуаций никогда не бывает. Идеальные ситуации только на бумаге. Но в целом, считаю, Россия прошла год уверенно. У нас нет никаких озабоченностей с тем, что ситуация, которая сложилась, помешает нам выполнить планы на 2023 годы", - сказал Путин.

По его словам, все, что происходит в связи с СВО вынужденная мера. Он призвал быть благодарными солдатам и офицерам, участвующим в спецоперации.

В преддверии конференции, президент Путин посетил стенд Российского движения детей и молодежи «Движение первых», который размещен в «Доме молодежи» в Москве. Главе государства рассказали о результатах первого съезда движения, прошедшего 18-20 декабря в столичном Манеже.

Также в «Доме молодежи» проходит всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний», к которой присоединился и Путин, выбрав три шара-открытки с новогодними желаниями детей.