Путин признался, что его "до слез пробивает" поддержка бойцов СВО со стороны молодежи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка российских бойцов в зоне специальной военной операции со стороны молодежи пробивает "пробивает до слез", признался президент России Владимир Путин.

"Давайте посмотрим, как молодые люди сражаются, а как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне СВО, как поддерживает наших бойцов. До слез пробивает, когда ребятишки, подростки собирают вещи, письма пишут", – сказал российский лидер на пресс-конференции.

Как отметил президент, среди граждан России есть разные люди, среди которых кто-то «сел на машину и по-тихому отъехал», однако в целом российская молодежь демонстрирует чувство любви к Родине и желание сражаться за нее.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в специальной военной операции. Там глава государства ознакомился с работой штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады. В частности, политик заслушал доклады о ходе СВО, а также провел совещание.