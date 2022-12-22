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НовостиПолитика22 декабря 2022 15:54

Путин признался, что его "до слез пробивает" поддержка бойцов СВО со стороны молодежи

Российская молодежь демонстрирует чувство любви к Родине и желание сражаться за нее, считает глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин признался, что его "до слез пробивает" поддержка бойцов СВО со стороны молодежи

Путин признался, что его "до слез пробивает" поддержка бойцов СВО со стороны молодежи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка российских бойцов в зоне специальной военной операции со стороны молодежи пробивает "пробивает до слез", признался президент России Владимир Путин.

"Давайте посмотрим, как молодые люди сражаются, а как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне СВО, как поддерживает наших бойцов. До слез пробивает, когда ребятишки, подростки собирают вещи, письма пишут", – сказал российский лидер на пресс-конференции.

Как отметил президент, среди граждан России есть разные люди, среди которых кто-то «сел на машину и по-тихому отъехал», однако в целом российская молодежь демонстрирует чувство любви к Родине и желание сражаться за нее.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в специальной военной операции. Там глава государства ознакомился с работой штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады. В частности, политик заслушал доклады о ходе СВО, а также провел совещание.