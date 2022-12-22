В Кузбассе дети мобилизованных бесплатно посетили шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева для детей мобилизованных организовали большую новогоднюю программу. Ребята из разных городов региона бесплатно посещают праздничные мероприятия и представления. Сегодня их ждал главный сюрприз - ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Сегодня вы увидите добрую сказку, которой иногда так не хватает всем нам. Пусть она станет одним из самых ярких событий этого года и создаст вам отличное настроение на следующий 2023 год, который объявлен у нас в Кузбассе Годом детей. Ребята, желаю вам в новом году успехов в самых смелых начинаниях, интеллектуальных и спортивных побед. И пусть во всем вас поддерживают близкие люди», - обратился к юным зрителям губернатор Сергей Цивилев.

Шоу проходит на арене крупнейшего в Сибири ледового дворца «Кузбасс». Многие зрители побывали в нем впервые. Для ребят устроили экскурсию по спорткомплексу: показали залы и рассказали, какими видами спорта в них можно заниматься.