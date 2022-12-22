Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для спецоперации Фото: ТАСС

Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Что касается наших возможностей и наших запасов – мы же их тратим. Это большие цифры. Но у нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы. Да, существует вопрос с наращиванием темпов и объемов. Мы в состоянии это сделать», – сказал политик.

Глава государства отметил, что Военно-промышленный комплекс Украины, в отличие от российского, стремится к «обнулению». Как заверил глава государства, Россия не намерена наращивать производство вооружений в ущерб другим отраслям экономики.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин призвал провести предельно реалистичную оценку положения дел в зоне спецоперации. Он отметил, что власти РФ вынуждены быстро решать вопросы обеспечения СВО и преодоления санкций, обновлять нашу работу и улучшать административные процедуры.