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НовостиПолитика22 декабря 2022 16:17

Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для спецоперации

ВС РФ в ходе спецоперации потратили большой объем вооружений, которые нужно восполнять, отметил президент
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для спецоперации

Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для спецоперации

Фото: ТАСС

Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Что касается наших возможностей и наших запасов – мы же их тратим. Это большие цифры. Но у нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы. Да, существует вопрос с наращиванием темпов и объемов. Мы в состоянии это сделать», – сказал политик.

Глава государства отметил, что Военно-промышленный комплекс Украины, в отличие от российского, стремится к «обнулению». Как заверил глава государства, Россия не намерена наращивать производство вооружений в ущерб другим отраслям экономики.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин призвал провести предельно реалистичную оценку положения дел в зоне спецоперации. Он отметил, что власти РФ вынуждены быстро решать вопросы обеспечения СВО и преодоления санкций, обновлять нашу работу и улучшать административные процедуры.