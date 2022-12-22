«Назад в будущее»: «Байкал-Энергия» сыграет со сборной России в форме времен СССР

Фото предоставлено организаторами

Энергетический холдинг Эн+ проведет в Иркутске ретро-матч на открытом стадионе «Труд», где сборная России сыграет в форме сборной СССР против команды «Байкал-Энергия» в форме «Локомотива» 1980-х годов. Игра пройдет 25 декабря в 13:00.

На стадионе будет воссоздана атмосфера 1980-х годов – выставка ретро-автомобилей, фотозона, буфет, полевая кухня. Разработана и уже отшита ретро-форма. Ограниченный тираж будет также доступен в официальных точках продаж «Байкал-Энергии». Вход на «исторический матч» для зрителей будет свободный.

Фото предоставлено организаторами

Одной из причин для проведения матча стал несостоявшийся в 2020 году чемпионат мира по хоккею с мячом. Иркутск – центр притяжения любителей этого вида спорта. Компания предложила отечественной сборной провести декабрьские учебно-тренировочные сборы именно в Иркутске и дать возможность истинным фанатам поприветствовать игроков сборной.

Отметим, что это уже второй ретро-матч по хоккею с мячом, который организовывает компания Эн+. 7 февраля 2020 года на стадионе «Труд» в рамках регулярного чемпионата суперлиги «Байкал-Энергия», перевоплощённая в «Сибскану», встречалась с архангельским «Водником». Игра собрала более 7 тысяч зрителей.

Напомним, компания Эн+ на протяжение 18 лет является генеральным спонсором хоккейного клуба «Байкал-Энергия», занимается популяризацией спорта и здорового образа жизни. Кроме того, холдинг уделяет особое внимание развитию детского хоккея. Инициатором поддержки хоккея с мячом в регионе стал основатель компании Олег Дерипаска.