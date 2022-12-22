Участница "Движения первых" попросила Путина исполнить мечту всех детей России Фото: REUTERS

Участница Российского Движения детей и молодёжи "Движение Первых" из Курска Софья Токарева обратилась к главе государства Владимиру Путину с просьбой исполнить новую мечту детей со всей России. Об этом она сказала, выступая на заседании Государственного Совета РФ по реализации молодежной политики в современных условиях, который прошел под началом Путина.

"Владимир Владимирович, Вы поддержали нашу идею и сказали, что это Движение должны строить сами дети. Я бы хотела рассказать Вам о том, что каждый ребенок в нашей стране мечтает, чтобы у Движения в каждом регионе был свой центр, где нас бы всегда ждали, ждали наши идеи и предложения. А также, чтобы в каждом регионе открылся лагерь, который станет для нас таким же местом сборов, как всеми любимый «Артек»", - сказала Софья Токарева.

Девушка рассказала Президенту, что ее родной брат участвует в спецоперации в Украине, поэтому ей особенно близки такие ценности детского Движения, как патриотизм, дружба, взаимопомощь, служение Отечеству и историческая память.

Педагог-наставник Всероссийского конкурса "Большая перемена" Елена Соснина подчеркнула значение патриотического воспитания для молодого поколения.

"Приближается Год педагога и наставника, поэтому хочу отметить: Герои специальной военной операции, возвращающиеся сегодня с фронта, настоящие патриоты, которые прошли школу жизни. Многие из них еще совсем молодые ребята, но, мне кажется, они могли бы стать настоящими наставниками и ориентирами в жизни для молодёжи", - сказала Соснина.

Напомним, сегодня президент России Путин посетил стенд Российского движения детей и молодежи "Движение первых", который размещен в "Доме молодежи" в Москве. Главе государства рассказали о результатах первого съезда движения, прошедшего 18-20 декабря в столичном Манеже.