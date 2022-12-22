Специалист по этикету перечислила провальные новогодние подарки Фото: Иван ПРОХОРОВ

Что подарить родным, коллегам, друзьям? Эти вопросы заставляют многих ломать голову над ответом. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала, какие презенты будут провальными и от них лучше отказаться.

Подарок должен приносить радость, но это вовсе не значит, что на него нужно потратить много денег. К тому де, презенты не должны ставить человека в неловкое положение.

Например, не стоит дарить символ года из материала, не представляющего ценность. Одно дело подарить серебряного или фарфорового зайца. В конце - концов, шоколадного кролика. А другое – игрушку из дешевого пластика. Это пылесборник, который, скорее всего, будет выброшен.

- В список плохих подарков входят все гигиенические средства – то, что человек может купить себе без труда, - отмечает эксперт в беседе с «Абзацем»

Дарить такие подарки можно только в одном случае – если уверены, что они порадуют человека. Но по этикету этого делать нельзя.

Носки – еще один ходовой подарок, но далеко не самый лучший. Вряд ли он принесет кому-то радость.

Дорогие подарки тоже не приветствуются, подобным презентом мы обременяем человека на ответный шаг. Подарок должен быть символическим, не более.

Если доход скромный, то 500 рублей будет вполне достаточно. Если финансовое состояние более стабильное, то можно уложиться в тысячу рублей.