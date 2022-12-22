Бельгия и Люксембург разблокируют часть российских активов в НДР до 7 января 2023

На данный момент в НРД определяет виды ценных бумаг для взимания после разморозки Euroclear, пояснил первый зампред Банка России Чистюхин Фото: REUTERS

Власти Бельгии и Люксембурга решили разморозить до 7 января 2023 года часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД), которая входит в группу Мосбиржи. Об этом заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО.

"Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг… Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение", - сказал он.

Разрешение будет действовать до 7 января 2023 года. На данный момент в НРД определяют виды ценных бумаг для разморозки Euroclear, позволив российским инвесторам право распоряжения и использования активов, сказал Чистюхин.

В Люксембурге зарегистрирован европейский депозитарий Clearstream, а в Бельгии - Euroclear. Станы ввиду санкций Евросоюза заблокировали активы НРД.

Напомним, НРД подтвердили получение первой генеральной лицензии от европейского регулятора - Минфина Люксембурга, разрешающего разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.

Незадолго до этого Минфина Люксембурга предоставило разрешение на разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу Московской биржи НРД.

Согласно тексту лицензии, разрешение распространяется на операции для завершения сделок, заключенных до 3 июня. Эти операции необходимо совершить до 7 января 2023 года.