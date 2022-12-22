В Госдуме поддержали важность запрета на анонимную регистрацию в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Госдуме прокомментировали возможное ужесточение регистрации подростков в социальных сетях. Госдума уже работает над изменением в действующее законодательство и одной из мер может стать запрет на анонимную регистрацию. А также действия для тех, кто не достиг 14-летнего возраста, им должны обязательно дать согласие родители или законные представители.

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев объяснил важность нововведения. Парламентарий отмечает, что подобные меры – это требование времени. Ведь соцсети становятся не только неисчерпаемым источником знаний, но часто эти знания не подходят по возрасту пользователю. Родители же физически не могут отследить весь потребляемый ребенком контент.

- А в это время подросток смотрит сцены жестокости или переписывается с наркоторговцем, родителю невдомек, даже если он сидит в одной комнате с ребенком и листает ту же самую соцсеть, — рассуждает политик.

Инициатива может уберечь несовершеннолетних пользователей от пагубного влияния сети.

- Предложение запретить анонимную регистрацию – это и защита безопасности детей, и дополнительная ответственность как для самих несовершеннолетних. Спрятаться за значком анонима не получится, - заключил парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Большинство подростков России (81%) используют Сеть, чтобы улучшить оценки в учебе. Около 60% учеников сильно раздражаются, когда долго не заходят в интернет. 69% подростков используют Сеть для реализации в творческой сфере, а 63% – в профессиональной. Многие используют сеть для развлечения, сообщает RT.

Подавляющее большинство россиян пользуются социальными сетями на постоянной основе, а 54,7% из них считают виртуальный мир неотъемлемой частью своей жизни, передает "360".