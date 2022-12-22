В Минпросвещения утвердили программу начальной военной подготовки и блок истории СВО для школ Фото: REUTERS

Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которую будет входить начальная военная подготовка в курсе ОБЖ, а также фрагмент о спецоперации РФ в Украине в раздел современной истории России. Данные об этом следует из приказа на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования", — говорится в документе.

Кроме того, среди целей новой учебной программы указывается, что изменения обеспечат "формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению", - говорится в четвертом разделе.

Вместе с тем, для классов прописаны рекомендации по проведению "Разговоров о важном". Например, в пункте 29.8. говорится, что один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном".

"Внеурочные занятия «Разговоры о важном>> направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе", - отмечается в документе.

Напомним, Минпросвещения совместно с Минобороны РФ поддержали инициативу начальной военной подготовки в школах. Ее введут с 1 сентября 2023 года. Идею поддержали, признав особенно ценными навыки оказания первой медицинской помощи и ориентирование на местности. Предложили отдать не меньше 140 часов в 10-11 классах, а учителями назначать, по возможности, офицеров - участников боевых действий.