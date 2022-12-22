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НовостиВ мире22 декабря 2022 20:21

WSJ: Власти Украины могут представить предложения по мирному урегулированию конфликта в феврале 2023

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над предложением мира из 10 пунктов
Владимир РОМАНЕНКО
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над предложением мира из 10 пунктов

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над предложением мира из 10 пунктов

Фото: REUTERS

Власти Украины работают над деталями предложения по мирному урегулированию конфликта с Россией. Итоговый вариант мира может быть представлены в феврале 2023 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники.

"Дипломатия вокруг (конфликта) России в Украине набирает обороты, но вместо того, чтобы сосредоточиться на переговорах, переговоры сосредоточены на укреплении позиции каждой стороны на поле боя перед потенциальным наступлением России, которое Украина и ее союзники ожидают в начале следующего года", - говорится в материале.

По их сведениям, "команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана", который, как сообщалось ранее, состоит из 10 пунктов. Он назвал "формулу мира", озвучив базовые требования к Москве для начала диалога: восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск", прекращение боевых действий и другие.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно повторил, что РФ будет продолжать спецоперацию в Украине пока "не добьется поставленных целей".

Тем временем на Западет беспокоятся, что зима может стать переломным моментом в конфликте России и Украины, так как президент РФ Владимир Путин может воспользоваться холодными погодными условиями для реализации стратегий с подавление ослабленной армии ВСУ.