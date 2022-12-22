WSJ: Власти Украины могут представить предложения по мирному урегулированию конфликта в феврале 2023

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над предложением мира из 10 пунктов Фото: REUTERS

Власти Украины работают над деталями предложения по мирному урегулированию конфликта с Россией. Итоговый вариант мира может быть представлены в феврале 2023 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники.

"Дипломатия вокруг (конфликта) России в Украине набирает обороты, но вместо того, чтобы сосредоточиться на переговорах, переговоры сосредоточены на укреплении позиции каждой стороны на поле боя перед потенциальным наступлением России, которое Украина и ее союзники ожидают в начале следующего года", - говорится в материале.

По их сведениям, "команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана", который, как сообщалось ранее, состоит из 10 пунктов. Он назвал "формулу мира", озвучив базовые требования к Москве для начала диалога: восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск", прекращение боевых действий и другие.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно повторил, что РФ будет продолжать спецоперацию в Украине пока "не добьется поставленных целей".

Тем временем на Западет беспокоятся, что зима может стать переломным моментом в конфликте России и Украины, так как президент РФ Владимир Путин может воспользоваться холодными погодными условиями для реализации стратегий с подавление ослабленной армии ВСУ.