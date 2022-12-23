Олег Царев: Вместе с Рогозиным пострадала его жена, у нее контузия

В результате обстрела гостиницы в Донецке пострадала жена Рогозина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна получила довольно тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке, которые совершили боевики Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал политик, экс-депутат украинской Верховной Рады Олег Царев.

«К сожалению ранения Дмитрия Рогозина тяжелее чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны, тяжелая контузия», — написал Царев в своем официальном telegram-канале.

Ранее медики приняли решение транспортировать Рогозина в Москву, так как из-за сложности его ранения операцию бывшего главе Роскосмоса отказались делать врачи как в Донецке, так и в Ростове-на-Дону.

Сам Рогозин отмечает, что находился в Донецке в статусе руководителя группы военных советников ДНР "Царские волки", которая оказывает консультации военному и политическому руководству Донецкой народной республики во время проведения военной спецоперации.

По данным депутата Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева, Рогозин отмечал в попавшем под обстрел ВСУ ресторане свой день рождения. Однако сам Рогозин настаивает на то, что в действительности никакой вечеринки в гостинице не было. речь шла об "обычной рабочей встрече".