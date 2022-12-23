Сенат США одобрил конфискацию замороженных активов российских бизнесменов в пользу Украины

Сенат США принял очередное антироссийское решение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

«Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования», — говорится в заявлении верхней палаты американского Конгресса. Таким образом, поправка была включена в проект бюджета, за который в самое ближайшее предстоит голосовать законодателям Соединенных Штатов.

Ранее на Западе после начала специальной военной операции РФ на Украине уже приняли целый ряд решений о заморозке и даже конфискации различных российских активов и связанной с Россией имущества. В частности, заморозка коснулась и многомиллиардных золотовалютных резервов Банка России.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее публично назвала конфискацию и заморозку российских активов западными странами "воровством". По ее словам, сейчас в Европе "стесняются" называть происходящее своими именами, хотя в действительности речь идет о "банальном прикарманивании" собственности РФ. Захарова полагает, что в ближайшее время Евросоюз и другие западные структуры и государства продолжат подобные действия.