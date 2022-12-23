Politico: бойцов ВСУ могут отправить в США для обучения управлению Patriot

Украинские боевики получат возможность побывать в США и научиться управлять американским оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон всерьез обсуждает возможность обучения украинских военных управлению комплексами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на базе в США. Информацию об этом распространило американское издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Отдельно в публикации подчеркивается, что на сегодняшний день окончательное решение по поводу отправки боевиков Вооруженных сил Украины в Соединенные Штаты пока еще не принято.

Отмечается, что обучение обычно занимает несколько месяцев, для управления одним комплексом потребуется 90 военных.

Стоит напомнить, что до этого украинские военные ни разу не проходили обучение непосредственно в США. По словам одного из неназванных американских чиновников, пообщавшихся с изданием Politico на условиях анонимности, есть смысл проводить обучение на базе в Форт-Силле, штат Оклахома.

Ранее власти РФ сообщили о том, что поставка украинской армии американских комплексов Patriot станет еще одним шагом к масштабной эскалации конфликта. Президент России В частности, Владимир Путин заявил, что ход военных действий поставляемые ВСУ комплексы из США изменить совершенно точно не смогут, а российские Вооруженные силы будут "щелкать" Patriot вскоре после того, как они появятся на Украине. О передаче ВСУ комплексов Patriot ранее публично объявил американский президент Джо Байден. Он сделал это в ходе визита в Соединенные Штаты украинского лидера Владимира Зеленского.