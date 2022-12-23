Северная Корея назвала преступлением американские поставки оружия Украине

КНДР выступила с резким осуждением политики Соединенных Штатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти КНДР полагают, что поставки американских вооружений Киеву являются "преступными", ведь США таким образом фактически "породили кровавую трагедию" на Украине. Соответствующее мнение представлено в официальном заявлении пресс-службы МИД Корейской Народно-Демократической республики.

Более того, северокорейское внешнеполитическое ведомство призвало все мировое сообщество осудить осуществляемые США поставки вооружений боевикам Вооруженных сил Украины.

"Международное сообщество должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране", - подчеркивают в министерстве иностранных дел КНДР.

Так северокорейские власти и дипломаты решили открыто отреагировать на появившиеся в ряде влиятельных американских СМИ (и верифицированных представителями Госдепа США) многочисленных сообщениях о том, что Запад получил "доказательства" наличия военных поставок КНДР России.

Ранее российский президент Владимир Путин публично сообщил о том, что американские (и западные в целом) поставки оружия Вооруженным силам Украины не помогут Киеву одержать победу, а ведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.

По словам российского лидера, ВС РФ обязательно найдут действенное "противоядие" даже для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, о поставке которых киевскому режиму накануне публично объявил президент США Джо Байден. Причем сделал это американский лидер во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.