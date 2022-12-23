Путин требует создать систему поддержки молодежи по всей РФ

Президент РФ Владимир Путин дал российским чиновникам крайне важное поручение. Российский лидер потребовал как можно скорее создать действенную систему поддержки молодежи во всех без исключения регионах страны.

«Подчеркну, что в целом всемирная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди», — сообщил глава государства в ходе своего выступления на заседании Госсовета РФ, которое состоялось 22 декабря 2022 года.

Путин отдельно отметил, что во всех без исключениях регионах страны молодые россияне должны иметь возможность получать качественное, доступное и разностороннее образование, чтобы впоследствии устроиться на по-настоящему интересную работу

Ранее Путин публично заявил о том, что в 2022 года на фоне серьезного обострения геополитической обстановки (проведения специальной военной операции РФ на Украине и западных санкций) российская молодежь попала под масштабный шквал информационных атак. Президент подчеркнул, что «задача - дать прочную опору в виде достоверных знаний и внедрить отдельный академический курс по истории».