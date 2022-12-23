Российские казаки сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

Казаки РФ активно участвуют в российской военной спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казачья бригада «Дон» Вооруженных сил РФ сумела предотвратить высадку диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на Кинбурнской косе, которая расположена в западной части Херсонской области.

Информацию успешном отражении украинских сил российскими войсками распространил офицер вышеупомянутого воинского подразделения с позывным «Пума». При этом он подчеркнул, что последняя на сегодняшний день попытка высадки десанта боевиков Вооруженных сил Украины была зафиксирована в декабре нынешнего года, больше подобных шагов украинские военные не предпринимали.

«Недавно предотвратили две высадки ДРГ, это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они (украинские войска) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя „топорами“, я имею в виду два орудия (американская гаубица M777)», — рассказал журналистам информагентства РИА Новости российский военнослужащий.

Ранее сообщалось о том, что различные казачьи подразделения с самого начала проведения специальной военной операции РФ на Украине активно участвуют в ее проведении на российской стороне. В частности, сообщалось о том, что одно из казачьих подразделений, к примеру, сумело успешно сбить украинский военный вертолет. Кроме того, казаки входят и в состав других воинских подразделений и добровольческих соединений, непосредственно выполняющих боевые задачи в зоне СВО.