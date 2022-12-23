Super Express: офицер Купс рассказал о передаче 40% военного потенциала Польши Украине

Украина и Польша фактически объединяют свои ВПК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс рассказал, что Варшава поставила Киеву более трети своего военного потенциала. Информацию об этом он распространил в интервью изданию Super Express, которое размещено на видеохостинге YouTube.

Купс заявил о передаче 40% военного потенциала Польши Украине. По его словам, Киев получил танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-125 «Нева».

Ранее экс-премьер РФ, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о том, что фактическое объединение военных потенциалов Киева и Варшавы может свидетельствовать о новых попытках западных стран оказывать Украине все более масштабную военную помощь.

Кроме того, согласно данным из открытых источников, Польша также оказывает Киеву и серьезную финансовую поддержку - траты на нужды Украины уже составляют солидную часть ВВП Польши.