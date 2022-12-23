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НовостиПолитика23 декабря 2022 4:16

Что произошло в ночь на 23 декабря

РИА Новости: казаки бригады ВС России смогли сорвать высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе
Александр КИСЛОВ
Боевики ВСУ пытались высадить десант на территории одного из новых регионов РФ

Боевики ВСУ пытались высадить десант на территории одного из новых регионов РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские казаки сумели предотвратить попытку масштабной провокации со стороны Украины - они сорвали высадку десанта украинских Вооруженных сил на подконтрольную РФ часть Херсонской области.

Раненого в результате обстрела гостиницы в Донецке экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина отправляют на лечение в Москву. По данным экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, ранение Рогозина оказалось более серьезным, чем предполагалось изначально.

В МИД России сообщили о готовности Москвы к диалогу с Западом, но для этого необходимо соблюсти целый ряд условий РФ. Главное из них - прекращение деятельности инструкторов НАТО на территории Украины и отказ сил Североатлантического альянса от помощи ВСУ.

Власти КНДР назвали преступлением американские поставки оружия Украине. По мнению руководства Северной Кореи, такие действия Вашингтона ведут лишь к затягиванию вооруженного конфликта.

Сенат США одобрил проект закона о конфискации замороженного имущества и собственности российских бизнесменов в пользу Украины.