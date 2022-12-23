Что произошло в ночь на 23 декабря

Боевики ВСУ пытались высадить десант на территории одного из новых регионов РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские казаки сумели предотвратить попытку масштабной провокации со стороны Украины - они сорвали высадку десанта украинских Вооруженных сил на подконтрольную РФ часть Херсонской области.

Раненого в результате обстрела гостиницы в Донецке экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина отправляют на лечение в Москву. По данным экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, ранение Рогозина оказалось более серьезным, чем предполагалось изначально.

В МИД России сообщили о готовности Москвы к диалогу с Западом, но для этого необходимо соблюсти целый ряд условий РФ. Главное из них - прекращение деятельности инструкторов НАТО на территории Украины и отказ сил Североатлантического альянса от помощи ВСУ.

Власти КНДР назвали преступлением американские поставки оружия Украине. По мнению руководства Северной Кореи, такие действия Вашингтона ведут лишь к затягиванию вооруженного конфликта.

Сенат США одобрил проект закона о конфискации замороженного имущества и собственности российских бизнесменов в пользу Украины.