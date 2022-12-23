Спецслужбы обнаружили два схрона для украинских диверсантов на территории ЛНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Спецслужбы нашли два схрона для диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались совершить теракты на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

«Выявлено два схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан», - сказал собеседник издания, который также уточнил, что диверсанты были обнаружены при проведении «мероприятий в населенном пункте Светличное ЛНР».

Напомним, накануне появилось сообщение, что российские казаки сорвали высадку украинских диверсантов на Кинбурнской косе. Ранее сообщалось о том, что ранее казачьи подразделения с самого начала специальной военной операции на Украине принимают активное участие в ее проведении на стороне России.