Постпред рассказал о кризисе в ЮНЕСКО из-за антироссийской кампании Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что кризис в ЮНЕСКО в результате антироссийской кампании теперь носит беспрецедентный характер.

Дипломат уточнил, что критические ситуации были и ранее, приведя в пример финансовый шантаж организации со стороны Вашингтон или период пандемии коронавируса, «которая заставила почти на два года перевести работу ЮНЕСКО в виртуальный формат, однако, по его словам, никогда ранее данная площадка не использовалась «с таким цинизмом для геополитических целей».

«Кризис, разразившийся в этом году в ЮНЕСКО в результате оголтелой антироссийской кампании коллективного Запада, носит беспрецедентный характер … Дело дошло до того, что в отдельных рабочих органах было невозможно согласовать назначение технических экспертов», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Кузнецов также привел в пример блокировку в организации принятия гуманитарного проекта решения о провозглашении Всемирного дня русского языка, а также срыв 45-й сессии Комитета всемирного наследия «только из-за того, что западники оказались не в состоянии лишить нас председательства в этом престижном органе».

Напомним, ранее Франция не выдала визы представителям Министерства иностранных дел РФ на мероприятие по линии ЮНЕСКО. Российское внешнеполитическое ведомство назвало такие действия абсурдными.