Посол Индии в России анонсировал встречу Путина и Моди в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году планирует встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал посол в Москве Паван Капур, не уточнив, на какой именно площадке, а также в каком формате встретятся политики.

«Неважно, в каком формате будет эта встреча - формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет», - приводит РИА Новости его слова.

Как отметил дипломат, главы двух государств находятся в постоянном контакте. Капур напомнил, что Моди и Путин встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре этого года, в пятницу, 16 декабря, состоялся их телефонный разговор. «И общение продолжится», - отметил посол.

Напомним, накануне в МИД РФ сообщили об отказе России и Индии от доллара и евро в торговле.