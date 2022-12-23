Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 2 января 2023 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация вновь приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов, которые находятся на юге и в центральной части России. Данная мера будет действовать по меньшей мере до 2 января 2023 года. Об этом в ведомстве заявили в пятницу, 23 декабря.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года», - сказано в сообщении, опубликованном в офицуиальном Telegram-канале ведомства.

В Росавиации уточнили, что ограничительные меры распространяется на 11 аэропортов, среди которых Белгород, Брянск, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Курск, Краснодар, Симферополь, Липецк, Воронеж, а также Элиста.

В сообщении ведомства напоминают, что все остальные аэропорты страны работают в обычном режиме, а на юге России по-прежнему открыты аэропорты Минеральные Воды, Волгоград, Сочи и Ставрополь. Авиакомпаниям рекомендую организовать перевозку по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства для гражданских самолетов в стране на фоне объявления специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Позже сообщали о продлении данного ограничения.