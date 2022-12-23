Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины

Воздушная тревога вновь объявлена на Украине Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на юге Украины в пятницу, 23 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Украины.

Согласно представленной информации, предупреждающие сигналы звучат в Николаевской области и подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области.

Напомним, с 10 октября вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале декабря первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко заявила, что с начала специальной военной операции более 40% инфраструктуры железной дороги Украины разрушено. По словам депутата, работы по восстановлению железнодорожных путей не прекращаются.