Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины

Воздушная тревога вновь объявлена на Украине
Фото: REUTERS
Воздушная тревога объявлена на юге Украины в пятницу, 23 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Украины.
Согласно представленной информации, предупреждающие сигналы звучат в Николаевской области и подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области.
Напомним, с 10 октября вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту.
Как ранее писал сайт KP.RU, в начале декабря первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко заявила, что с начала специальной военной операции более 40% инфраструктуры железной дороги Украины разрушено. По словам депутата, работы по восстановлению железнодорожных путей не прекращаются.