Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что украинские войска оборудуют посты ПВО на крышах домов в Артемовске Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют крыши зданий в Артемовске (Бахмут) для того, чтобы оборудовать там позиции противовоздушной обороны (ПВО).

«На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали. Также идет подвоз продуктов питания и боекомплектов», - приводит РИА Новости слова офицера Народной милиции ЛНР.

Напомним, в минувший четверг, 22 декабря, Марочко, ссылаясь на данные разведки, сказал о том, что командование украинских войск перебрасывает в район Артемовска (Бахмута) дополнительные спецподразделения для удержания данного пункта. Как уточнил офицер Народной милиции ЛНР, в задачи таких спецподразделений входит не только противодействия наступлению, а также ведения маневренной обороны, но и пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинской армии.