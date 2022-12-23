Жена Рогозина опровергла слухи о тяжелой контузии после обстрела в Донецке

Татьяна Рогозина. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Жена бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который попал под обстрел украинских боевиков в Донецке, опровергла слухи о том, что у нее тяжелая контузия.

"У меня нет тяжелой контузии, слава Богу, - написала Татьяна Рогозина в своем телеграм-канале в пятницу, 23 декабря 2022 года. - У мужа ранение".

Напомним, экс-депутат украинской Верховной Рады Олег Царев рассказал, что Татьяна Рогозина получила довольно тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке, которые совершили военные Вооруженных сил Украины.

Как ранее писал сайт KP.RU, в беседе с военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем Дмитрий Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было 6-7 точных прилетов. Военный советник полагает, что его местоположение было кем-то "слито" противнику.