Командование ВСУ перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление, отметив, что украинские войска усиливаются бронированной инженерной техникой и самоходными установками.

«Выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства», - приводит РИА Новости слова офицера Народной милиции ЛНР.

Напомним, днем ранее, 22 декабря, Марочко заявил, что, по данным разведки, командование ВСУ перебрасывает в район Артемовска (Бахмута) дополнительные спецподразделения для удержания этого пункта, а позже сообщил, что украинские войска используют крыши зданий в этом пункте для того, чтобы оборудовать там позиции противовоздушной обороны (ПВО).