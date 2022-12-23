Поляки обвинили Дуду во втягивании Варшавы в Третью мировую войну

Поляки обвинили Дуду во втягивании Варшавы в украинский конфликт Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что глава польского государства втянет республику в войну, поддерживая Киев.

Ранее Дуда встретился с Зеленским, опубликовав совместную фотографию, отметив, что такая встреча стала «не только прекрасной возможностью послать рождественские и новогодние пожелания ему, его семье и Украине, но и дала возможность обсудить стратегические планы действий и сотрудничества на предстоящий 2023 год».

«Вы ничему не научились из истории, мое сердце разбивается, когда я смотрю, как поляков втягивают в Третью мировую войну», - написал один из комментаторов встречи.

Некоторые призвали главу республики позаботиться об интересах поляков, а не украинцев. «Тебя избрали президентом Польши и поляков, и ты должен служить нам, а не только говорить об украинцах», - написал еще дин читатель, напомнив про ракеты, упавшие на польской территории.

Еще один комментатор отметил, что Дуда сделает для Киева «все до последнего злотого».