Белый дом назвал условия для встречи Байдена с Путиным Фото: REUTERS

Белый дом заявил о готовности американского лидера Джо Байден встретиться с президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что Москва должна проявить серьезную готовность к переговорам.

«Байден готов встретиться с Путиным, если Россия проявит серьёзную готовность к переговорам», - приводится заявление Белого дома на официальном Telegram-канале Кремля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также заявил, американский лидер встретиться с российским президентом, если Москва проявит серьезную готовность к переговорам.

Кирби отметил, что ранее сам глава Белого дома на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что «если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться».

Представитель Белого дома также указал еще на одно условие. Речь идет о проведении консультаций с Киевом и союзниками Вашингтона.