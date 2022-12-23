Глава Амурской области Василий Орлов поможет детям – участникам акции «Ёлка желаний» в Кремле

Василий Орлов снял с елки в Кремле два шарика. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов снял с елки в Кремле два шарика с новогодними пожеланиями юных участников благотворительной акции «Елка желаний». Губернатор пообещал, что обязательно исполнит мечты детей.

«Всегда участвую в таких добрых акциях. У меня желания от двух девочек – Карины из Амурской области и Елизаветы из Запорожской области. Карине 15 лет и она мечтает побывать на праздничной елке в Благовещенске, а Лиза, которой всего 10 лет, мечтает о роликах. Обязательно исполню мечты девочек», - пообещал Василий Орлов.

Глава Приамурья приехал в Москву, чтобы принять участие в Госсовете при президенте РФ. В совещании от региона также участвовал глава Белогорска Станислав Мелюков. Мэр города вошел в состав Госсовета как представитель местного самоуправления. Станислав Мелюков исполнит желание восьмилетнего Алексея из Свободного, мечтающего об умной колонке.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится по инициативе Владимира Путина и проходит уже в четвертый раз. Такие елки устанавливают в учреждениях органов власти и крупных компаниях. В качестве украшений на них вешают открытки с новогодними пожеланиями воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот. В этом году по решению организаторов в акции участвуют и люди старше 60 лет.

В Амурской области также проходит благотворительная акция «Стань Дедом Морозом». Новогоднее деревце с пожеланиями ребят, живущих в 20 детских домах и приютах региона, установили в холле здания областного правительства. Губернатор Василий Орлов снял с елки три письма-пожелания и пообещал исполнить мечты написавших их детей.