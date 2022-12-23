Один полицейский погиб и четверо получили ранения при взрыве в столице Пакистана

По меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов погиб, а четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана Исламабад.

Как передает телеканал Geo, ссылая на источники в правоохранительных органах, взрыв произошел после того, как полицейские остановили машину для проверки. По данным телеканала Dawn, взрыв произошел недалеко от клиники.

Правоохранители не сообщают о причастности какой-либо террористической группировки к данному инциденту, однако в конце ноября 2022 года террористическая группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан»* заявила об отмене режима прекращения огня, который ранее был согласован с правительством Пакистана, приказав своим боевикам совершать нападения по всей стране.

Группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан»* противостоит правительствам Пакистана и Индии.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России