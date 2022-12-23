Медведев назвал потолок цен на газ "дурацким" и объяснил почему

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Европейского союза по потолку цен на газ является "дурацким" по двум причинам. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 23 декабря 2022 года.

"Оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу "сделаем хоть что-то", - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который ещё пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте".

Второй причиной Медведев назвал тот факт, что европейские политики руководствовались не экономическими соображениями, а "зоологической ненавистью к России". Кроме того, имеется "огромное число оговорок", которые можно использовать для блокирования применения ценового потолка, добавил политик.

Напомним, страны ЕС 20 декабря установили динамический потолок цен на газ в 180 евро за МВт/ч (около 2000 долларов за тысячу кубометров). Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Слово «динамический» означает, что в случае чего потолок можно перевесить чуть повыше или пониже.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва в ответ на введение потолок цен на российскую нефть намерена запретить поставки черного золота и нефтепродуктов в страны, которые будут в своих контрактах требовать его соблюдения.