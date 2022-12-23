Число погибших из-за снегопадов в Японии возросло до восьми Фото: REUTERS

Число жертв снегопадов в Японии возросло до восьми, а количество пострадавших увеличилось до 45. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сильнейшие снегопады пришли на север и запад Японии в начале текущей недели. В результате непогоды были отмечены перебои с сотовой связью, электричеством, а также возникают задержки в железнодорожном сообщении. На дорогах появились заторы длиной в 20-30 километров, на ликвидацию чего ушло около трех дней.

По данным метеорологов, новые мощные снегопады придут в северный и западный регионы страны уже в пятницу, 23 декабря. Согласно прогнозам, за 24 часа в некоторых районах может выпасть от 30 до 90 сантиметров снега.

Жителе районов, где наблюдаются сильные снегопады, просят не выходить из домов без необходимости, а также заранее обеспечить себя водой и продовольствием.