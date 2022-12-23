Совфед РФ поддержал закон о блокировке в интернете данных об изготовлении боеприпасов Фото: REUTERS

Совет Федерации Российской Федерации в ходе заседания в пятницу, 23 декабря, поддержал закон, который вводит запрет на распространение данных в интернете о способах незаконного изготовления боеприпасов, исключением будет информация о методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.

Согласно документу, предусмотрена блокировка интернет - ресурсов, которые содержат подобную информацию. Закон поступает на подпись президенту России.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 23 декабря, Совет Федерации Российской Федерации также поддержал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за диверсии. Напомним, данное наказание грозит за создание диверсионного сообщества, за обучение и содействие диверсиям, а также лишение свободы предусмотрено за финансирование и пропаганду диверсионного сообщества.