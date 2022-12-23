Совфед РФ одобрил закон о запрете принудительного сбора биометрии в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации Российский Федерацией в ходе заседания в пятницу, 23 декабря, поддержал закон об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.

Данный документ содержит правовые основы обработки биометрических данных граждан в целях идентификации и/или аутентификации при помощи применения единой биометрической системы или иных информационных систем, речь идет и о государственных.

Отмечается, что запрещены принудительный сбор, а также дискриминация людей, отказавшихся от сдачи биометрии. Кроме того, россиянину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.

Напомним, ранее появилась информация, что в России появятся штрафы за утечку персональных биометрических данных россиян. Как писал сайт KP.RU, данный проект уже подготовлен Минцифры РФ и в нем прописаны большие штрафы.