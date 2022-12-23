Заболеваемость коронавирусом в России за сутки составила 7409 случаев Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За минувшие сутки в России зафиксировано 7409 случаев заражения коронавирусом. Число смертей от COVID-19 достигло 57. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 23 декабря 2022 года.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 750 711 случаев заражения и 393 277 летальных исходов. Число выздоровлений составило за сутки на 8275, достигнув 21 149 218 случаев за все время.

"Количество госпитализаций за сутки составило 1 192 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%", - уточнили в оперштабе.

Число госпитализаций уменьшилось в 32 регионах, увеличилось в 37, а в 16 ситуация не изменилась.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Индии приняли решение о возобновлении выборочного тестирования на коронавирус иностранных туристов, прибывающих в аэропорты этой страны. Журналисты уточняют, что соответствующая мера принята в связи с ростом заболеваемости инфекцией в ряде стран.