Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян

Уровень доверия Владимиру Путину в России превышает 78% Фото: REUTERS

Большая часть россиян (78,1%) доверяет российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 12 по 18 декабря 2022 года.

Уровень доверия жителей страны главе государства остается примерно на том же уровне: за минувшую неделю он опустился на 0,2 процентного пункта.

Почти столько же жителей страны (74,3%) одобряют работу Владимира Путина на посту президента России. Этот показатель за минувшую неделю не изменился.

Отметим, что социологи выяснили мнение 1600 респондентов – граждан РФ в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по телефону. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не более 1%.

Как ранее писал сайт KP.RU, традиционно высокие рейтинги Владимира Путина говорят о том, что президент эффективно работает и его деятельность отвечает чаяниям россиян. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя результаты опросов о доверии российскому лидеру.