Пожар охватил здание ОМОН Росгвардии в Москве Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Пожар охватил здание отряда мобильного особого назначения (ОМОН) Росгвардии, которое расположено в Москве. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявили экстренные службы.

Очевидцы заявили о задымлении на десятом этаже общежития ОМОН на улице Твардовского. Как передает «Известия» со ссылкой на источник, пожар произошел в комнате, предназначенной для хранения бронежилетов. Площадь пожара составил 4 кв. м. На данный момент огонь уже ликвидирован.

Пожарные проводят проверку заявлений о задымлении в помещении. Была также проведена эвакуация из здания.

Напомним, всего несколько дней назад, 21 декабря, пожар произошел в здании медицинского центра Медси во 2-ом Боткинском проезде в Москве. Как писал сайт KP.RU, около сотни человек были эвакуированы.