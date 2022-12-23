Премьер Италии призвала выключать свет на один час в день, чтобы понять положение украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала жителей страны отключать свет на один час в день для того, чтобы прочувствовать положение украинцев, а также выразить солидарность с ними.

«Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на один час в день», - Asna заявление главы итальянского правительства, сказанные в ходе выступления на конференции послов Италии в Риме.

При этом Мелони назвала ошибкой слишком сильно зависеть от Вашингтона в вопросах безопасности.

«Мы осознали чрезмерную зависимость, стратегическую ошибку с точки зрения суверенитета, которую совершаем, отказываясь от определенных цепочек поставок и полагаясь на чрезмерную зависимость от США с точки зрения безопасности», - сказала она.

Напомним, ранее экстренные отключения электроэнергии применялись в Киеве и в других украинских регионах. Как писал KP.RU, «Укрэнерго» также заявило о значительном дефиците в энергосистеме Украины, отметив, что это осложнено непогодой.