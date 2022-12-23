Читатели Le Figaro поддержали заявление Макрона о членстве Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели газеты Le Figaro активно прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России.

В одном из комментариев отметили, что «наконец-то слова, напоминающие компромисс! Лучше поздно, чем никогда: появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать. России ведь давали слово не расширять НАТО. А потом были еще договоры в духе гарантий ее безопасности. А данное слово или подписанный договор надо выполнять».

Другой читатель поддержал этот комментарий, «а Макрон не мог этого сказать на год раньше? А еще лучше — до этого срока, уговорив других западных лидеров на общее обещание не расширять НАТО на территорию Украины? Это избавило бы весь мир от абсурдного и братоубийственного вооруженного конфликта. Да еще и с перспективой расползания на весь мир!».

Также было подчеркнуто в обсуждении, что появилась самокритика, «наконец-то Макрон признал, что после всего произошедшего между Россией и Западом только китайцы и турки остаются приемлемыми для россиян партнерами для переговоров».

Кроме того, читателями было отмечено, что Зеленский «старается расширить зону боевых действий, втянуть в нее другие страны и растянуть конфликт во времени».

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года Макрон в интервью Monde заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. Кроме того, он сказал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены Киеву, независимо от того, станет страна участником Североатлантического альянса, или нет.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине, осуществляя поставки вооружения и подготовку военных кадров. По словам Лаврова, подготовка военнослужащих ведется на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что целью операции является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.