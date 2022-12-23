Песков оценил идею списать с регионов затраты на мобилизацию

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идея списать с регионов затраты на мобилизацию требует скрупулезной проработки по линии министерства финансов, у Кремля пока нет позиции по данному предложению. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 23 декабря 2022 года.

"Нет, позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, прежде всего это требует очень-очень скрупулезной проработки по линии министерства финансов", - уточнил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России от частичной мобилизации были освобождены более 830 тысяч человек. По его словам, это было необходимо для поддержания российской экономики.

Напомним, Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в стране критерием зрелости для российского общества. По его словам, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Возникшие трудности по оповещению преодолены, а недостатки - исправлены, заключил министр.

В ходе того же мероприятия российский лидер Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в России показала ряд проблем в системе военных комиссариатов, поэтому ее необходимо модернизировать.