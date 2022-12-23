Песков заявил, что в Кремле неизвестно о якобы готовящемся новом "мирном плане" Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле неизвестно о якобы готовящемся новом "мирном плане" Украины.

"Кремлю ничего неизвестно о том, что Украина якобы готовит новый "мирный план", - заявил Дмитрий Песков.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта. Кроме того, он назвал лживыми обвинения, что Москва якобы просит о переговорах, чтобы получить время на подготовку дополнительных сил для участия в спецоперации.

Также Лавров отмечал, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

Дмитрий Песков говорил, что Кремль отмечает существенное продвижение российских военных в достижении цели демилитаризации Украины.

22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что Военно-промышленный комплекс Украины, в отличие от российского, стремится к «обнулению».