Путин проведет совещание с руководством ОПК в Туле 23 декабря 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин намерен 23 декабря 2022 года провести совещание с руководством оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Будет обсуждаться вопрос обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, потребности в вооружениях, в военной специальной технике", - уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, российский лидер также намерен посетить конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что в условиях проведения спецоперации в Украине он ежедневно встречается военными, чтобы быть в курсе происходящего на линии соприкосновения и координировать соответствующие действия.

Напомним, погруженность президента России в детали специальной военной операции поразила врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По словам чиновника, российский лидер рассказал ему как о тонкостях событий, которые сейчас происходят, так и о нюансах того, что произойдет в дальнейшем.